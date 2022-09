La nazionale albanese inizierà domenica la preparazione per le ultime due partite del girone di Nations League contro Israele e Islanda. L'interista Kristjan Asllani, tra i 24 convocati dal ct Edoardo Reja, raggiungerà i compagni nelle ore successive, essendo impegnato dopodomani nella trasferta dei nerazzurri a Udine. Sabato, a mezzogiorno, il selezionatore italiano si presenterà in conferenza stampa davanti ai giornalisti per parlare delle sue scelte e degli obiettivi per queste due sfide.