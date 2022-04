A sette mesi da Qatar 2022, Sergio Aguero ha analizzato il parco attaccanti a disposizione della Nazionale argentina in vista del Mondiale, concentrandosi ovviamente anche su Lautaro Martinez, il bomber più prolifico nell'era Lionel Scaloni: "E' un attaccante che tiene botta bene e questo aiuta molto Leo (Messi ndr) - dice il Kun a ESPN -. Forse non partecipa molto al gioco perché è un 9 puro. Non è come me che legavo più il gioco, lui può fare la differenza davanti. Gli dico sempre di continuare così perché il calcio è infido: il segreto è avere continuità. Io, per esempio, ho passato sei o sette anni come riserve della Nazionale, persino con Sabella. Poi abbiamo giocato insieme io, Leo, Pipa (Higuain ndr) e il Fideo (Di Maria ndr)".