Nato a Yaoundé, capitale del Camerun, ma cresciuto in Francia, Lucien Agoumé è stato interrogato sulla scelta della sua nazionalità sportiva. E in risposta alla domanda su un'eventuale convocazione della nazionale africana, il centrocampista classe 2002 dell'Inter, in prestito quest'anno al Troyes, non ha escluso un cambio di casacca: "Non ho la doppia nazionalità, ma sono franco-camerunense. Il Camerun? La questione non è mai stata sollevata. Sono sempre stato con le nazionali francesi. Non ho ricevuto nessuna sollecitazione dall'altra parte e quindi, per il momento, continuo così".