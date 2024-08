Dopo la nota dell'Inter, anche il Siviglia mette nero su bianco l'accordo raggiunto "per il trasferimento del 21enne centrocampista franco-camerunese Lucien Jefferson Agoumé" come si legge sul sito ufficiale.

Il centrocampista classe 2002 è il sesto acquisto del Siviglia nella sessione di calciomercato attuale. Dopo la firma l'ex Inter si è così espresso ai canali ufficiali: "Sono molto felice di tornare in un posto in cui ero molto felice l'anno scorso, è stata una decisione molto semplice, sono molto felice di tornare qui. Tanta voglia ed entusiasmo. L'anno scorso ho incontrato persone molto brave qui, un club molto grande. Volevo solo tornare qui per continuare a far parte di questo club. Con i miei compagni, la dirigenza… sono molto felice di essere qui".

"Per me è molto importante, per questo voglio ringraziare il consiglio direttivo, Víctor Orta, presidente... il club per la fiducia che mi hanno già dimostrato lo scorso inverno e Adesso non è stato facile portarmi qui, alla fine arrivano cose belle, sono molto felice, spero di raggiungere obiettivi molto importanti qui, voglio continuare a lavorare con queste persone, con la società vogliamo continuare a crescere e vincere insieme".

"Non ho bisogno di un adattamento perché conosco già l'atmosfera, la gente, la società, i compagni o la città. Spero di essere pronto il prima possibile e di competere come allenatore. Provo solo una sensazione di felicità. Tornare qui era la mia prima opzione, quello che desideravo di più. C'è solo una sensazione di felicità, ho tanta voglia di iniziare. Continuo a studiare lo spagnolo, devo sempre migliorare per parlare con i compagni o con la gente della città. Ho continuato a fare lezioni per migliorare. Torno con più entusiasmo e più voglia di dimostrare. L'anno scorso sono arrivato in un momento difficile dopo sei mesi in cui ho giocato poco. Adesso arrivo ben preparato, pronto a gareggiare quando l'allenatore mi lascerà scendere in campo".

"Quando entri in una squadra devi dimostrare di fare bene e competere. Bisogna dare tutto in campo per convincere l'allenatore che anche tu meriti di giocare ed è quello che faremo tutti. Nessuno ha il posto assicurato. Dobbiamo competere ogni giorno in allenamento".

"Abbiamo bisogno di tutti per la prossima stagione. L'anno scorso non è stato facile ma quest'anno abbiamo iniziato con voglia e speranza di avere risultati positivi per renderli felici" ha chiosato rivolgendosi ai tifosi.