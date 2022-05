Nel corso di un'intervista rilasciata qualche giorno fa a TNT Sports, l'ex attaccante dell'Inter Adriano ha rivelato di stare lavorando alla sua partita di addio definitivo al calcio, lui che adesso lavora come responsabile marketing della Adidas. L'Imperatore vuole indossare la maglia del Flamengo per l'ultima volta e lo vuole fare sfidando l'altra squadra alla quale si sente maggiormente legato, sul piano professionale e non solo: "Penso che alla fine dell'anno ci sarà una partita d'addio per me. La partita, se tutto va bene, sarà Flamengo-Inter, al Maracanà. Sarebbe bello poter giocare insieme a Gabigol. Spero di riuscire a realizzare questo sogno".