Dopo Ventola, Vieri e Cassano, parola anche a Lele Adani che, in diretta con il tris sopraccitato di ex nerazzurri su Twitch durante la 'Bobo TV', fa la sua personale analisi preventiva su come la squadra di Simone Inzaghi dovrà affrontare quella di Guardiola nella finale di Istanbul del prossimo 10 giugno: "Premetto che vincerà il City perché è la più favorita e la percentuale mia è 65% contro 35%. Io credo che nella fase di non possesso, ovvero nell’altezza di recupero palla, l’Inter deve cominciare con le prime linee e fare in modo di portarli in quei 30 metri in cui il City inventa la giocata e costruisce l’occasione da gol. Il miglior modo per interrompere gli inglesi è ripartire in quella zona del campo perché non si è né troppo bassi né troppo alti. Ma c’è una cosa ancora più importante sulla quale focalizzarsi cioè il valore dell’Inter quando ha la palla: ora gioca benissimo, non è solo diventata forte, ottenuto risultati e riguadagnato l’accesso alla Coppa dei campioni, ma gioca un gran bel calcio e va sottolineato. Nella costruzione di gioco Inzazghi ha tutti i giocatori che impostano, tutti che si inseriscono e ha rotazioni che Guardiola, che al momento sta studiando, rispetterà. Penso che i nerazzurri devono fare il loro calcio perché se lo faranno potranno fargli male perché accompagnano e chiudono in tanti. Chiudono con tre punte, con i centrocampisti, vedi il gol che Brozo ha fatto fare a Lautaro… Dimarco è riuscito a fare ciò che faceva Perisic: fa l’ala, crossa, tira ed è decisivo in ogni partita. Possono dare fastidio al City e fare male a patto che fanno il loro gioco, perché se stanno in mezzo tra fare e non fare il loro gioco si fanno fare il culo. Se sono se stessi hanno possibilità, e io gliene do tre su dieci. In fase di non possesso devono far girare palla ai difensori e indirizzare il gioco senza far giocare in mezzo, ma la cosa che importa è la fase di possesso, non devono avere la presunzione di spegnere il City perché non si può. Ma il calcio espresso dall’Inter è di fiducia per tutti, la Coppia d’attacco è tornata ai livelli di Conte, con Lautaro top al mondo e Lukaku fa le cose per bene adesso. Quindi che parta con Lautaro o Dzeko, gli attaccanti sono in gran forma tutti e tre. Se non saranno se stessi per paura si fanno del male e perdono".

