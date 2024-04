"Se tu parli con tanti interisti, che hanno trenta, quarant’anni, e gli chiedi se hanno mai visto un’Inter giocare così bene, quasi tutti dicono di no. E che questa Inter è quella che ha giocato il calcio migliore. Come espressione calcistica, dominio del gioco, autostima, creatività… Non c’è mai stata un’Inter così, quindi brava all’Inter". È il pensiero di Lele Adani, espresso ancora una volta a La Domenica Sportiva, dove l'ex difensore dell'Inter continua a lodare il percorso fatto dalla squadra di Simone Inzaghi.

Che Milan ci dobbiamo aspettare?

"Troveremo un Milan va a completare il ciclo di Pioli che il prossimo anno non sarà più l’allenatore rossonero. Mi auguro di trovare un Milan arrabbiato perché mi auspico una bella partita combattuta e viva. Quando perdi così tanti derby, e la stracittadina è la partita più speciale, e il Milan vorrà riscattarsi anche per il blasone, orgoglio, forza dei suoi giocatori e per il riscatto dopo le figure recenti. Sono curioso di vedere questo Milan".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!