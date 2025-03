Durante il post-partita di Germania-Italia, terminata 3-3 nell’andata dei quarti di finale di Nations League, Daniele Adani ha espresso un’opinione netta sull’episodio del rigore inizialmente assegnato all’Italia per un contatto su Giovanni Di Lorenzo, poi annullato dopo l’intervento del VAR.

L’ex difensore e attuale opinionista Rai non ha usato mezzi termini nel commentare l’episodio: “Il rigore tolto a Di Lorenzo? Questo, ragazzi, è rigore ieri, oggi e domani. Se ne riparlerà tra dieci anni. Non è successo in una finale Mondiale, ma resta un rigore. Non è discutibile”.

Adani ha poi aggiunto: “Il difensore prende chiaramente il piede di Di Lorenzo, e il pallone resta comunque nella disponibilità del giocatore azzurro. È una decisione che non lascia spazio a interpretazioni: era rigore”.