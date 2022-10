"L'Inter in generale non è una squadra così credibile per meritare i primi due posti in classifica al momento - le sue parole -. Una squadra così può vincere sempre, ma non è il giusto valore se poi il Sassuolo ti mette sotto. Ha avuto occasioni solo quando ripartiva. L'Inter deve crescere parecchio. Il gol del Sassuolo? Skriniar ha fatto l'errore perché non scala terzino, Acerbi stava messo bene ma Bastoni doveva prendere la punta. Dimarco vede Frattesi, era suo. Non è la prima volta però che prende gol così, devono lavorare su questo".