"Sulle cose positive, rivedo l'inter dell'anno scorso che nella qualità del gioco la scorsa stagione era stata la squadra migliore. Ora sta giocando senza Brozovic e senza Lukaku , non dimentichiamolo: sono giocatori fondamentali". Lo ha detto Daniele Adani direttamente dalla BoboTV . "C'è da trovare un po' di stabilità, sennò tanto fai e tanto distruggi. Queste partite così diverse nelle due aree non sono da grande squadra: deve migliorarsi, l'obiettivo è il primo posto. E fra due settimane c'è Juve-Inter che lì si giocheranno tanto. Una sfida che arriverà dopo un turno decisivo di Champions e un altro turno di campionato".

Poi un focus sulla difesa. "Acerbi? L'ha voluto Inzaghi e sta dando un buon contributo, ma o lui o De Vrij. Il braccetto di una squadra come l'Inter deve farlo Bastoni o Dimarco: io la vedo così. In una squadra evoluta, che trova ampiezza e profondità, Acerbi è un centrale e non un terzo. Infatti come sul 2-2, se non arriva il raddoppio di marcatura, poi prendi gol".