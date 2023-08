Daniele Adani, alla BoboTV, ha fatto un punto generale sull'inizio di stagione della rinnovata Inter. "La riflessione che faccio è la seguente: l'Inter è arrivata a fare un calcio di un certo livello e lo si nota da diversi dettagli. Calhanoglu in quel ruolo lì, l'interpretazione di Dimarco eccetera - spiega l'ex difensore -. Vedo una squadra, ad esempio, più sicura e più credibile della Juventus a parità di forza. C'è stato forse uno spartiacque dopo l'anno scorso".

"Inzaghi? Deve ancora fare uno step ulteriore nella comunicazione, però ravviso dei passi in avanti. Io lo vedo migliorato ed è forte in quello in cui crede. Certo, l'Inter è forte, ma quanti non rendono anche con una squadra forte? Secondo me, con Inzaghi quest'anno ci sarà meno tolleranza sia per la forza della rosa che per il fatto di essere in panchina da tre anni, ma dal mio punto di vista riconosco una crescita anche per l'esperienza dentro a un club come l'Inter".