Daniele Adani analizza la situazione dell'Inter dopo la sconfitta contro la Juventus. "Ipotizzavo alla vigilia una continuità da parte della Juve - dice Adani -. L'Inter è distratta, fa qualche errore, è meno prolifica nelle due aree. E' un po' più pigra. L'allenatore sbaglia un po' di più. Tutto insieme porta a questo risultato".

"L'Inter sta calando - prosegue -. Ha fatto fatica a Firenze e ha perso. Ha fatto fatica anche lunedì, pur vincendo contro una Fiorentina che non ha praticamente giocato la partita. Alla fine ha segnato Arnautovic, vuol dire che Lautaro e Thuram si sono un po' spenti. Un po' pigra dietro, meno attenta, meno fluida, con meno ritmo. Qualche giocatore è in calo, Calhanoglu è nel momento di maggior crisi da quando è all'Inter".

Negativo anche il giudizio su Lautaro Martinez. "E' un gol pesante per uno come Lautaro - dice riferendosi all'errore di metà primo tempo in piena area -. I grandi attaccanti molte volte li valuti dal peso del gol, non dal conto".

Tornando a Inzaghi: "E' sempre stato metodico nel suo schema predefinito. Il suo percorso è buono, molte volte sono passati inosservati i cambi perché l'Inter è stata spesso dominante indipendentemente da chi subentrava. Sicuramente due cambi sulla stessa corsia hanno lasciato il segno perché la Juve si è riversata lì. Quando è entrato Zalewski nel derby ha deciso la partita con l'assist per De Vrij e la mia provocazione è questa: tornando Acerbi esce De Vrij, qualche volta Inzaghi mettendo De Vrij ha spostato Acerbi e oggi ha pensato a Carlos Augusto. In quella zona l'Inter ha perso la partita".

"Per me è il collettivo dell'Inter che è calato - prosegue Adani -. I tre centrocampisti sono calati. Se Kolo Muani fa quella giocata e se Lautaro si calcia sul piede o se Thuram non sta bene ed entra dopo. Se gli esterni fanno meno bene... E' una flessione generale, ci sta un calo".