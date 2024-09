Gol da far vedere e rivedere nelle academy quello messo a segno da Nicolò Barella lo scorso venerdì sera a San Siro contro l'Atalanta. Ma le prodezze del centrocampista sardo, per Lele Adani non sono sintetizzabili dalla rete inflitta alla Dea: "È quel giocatore che ha avuto una grandissima evoluzione rispetto alla sua prima natura: un calciatore di forza, interdizione, recupero, dà anima e polmoni" ha detto l'ex difensore nerazzurro ai microfoni della Rai durante La Domenica Sportiva. "Invece adesso gioca di fino - ha continuato -. Al di là del gol capolavoro, è come gioca nello stretto, come pensa calcio, come sceglie nella qualità di associarsi agli attaccanti. È un giocatore super".

