Focus sulla Juventus nel corso della 'Bobo TV'. Daniele Adani si scaglia contro Massimiliano Allegri, che ha tirato fuori la Vecchia Signora dalla lotta Scudetto: "L'Inter probabilmente è più avanti della Juventus per rosa e consapevolezza. Due anni fa arrivavano Inzaghi e Allegri, mentre l'Inter prendeva giocatore a zero la Juve pagava tanto. E Allegri è l'allenatore più pagato della Serie A.

Perché la Juve depotenzia i suoi giocatori? Volete farmi credere che i centrocampisti della Juve sono inferiori a Boloca e Matheus Henrique. La Juve ha pagato 50 milioni Bremer convocato dal Brasile, l'Inter ha preso Darmian e Acerbi a 0. E questa squadra non dovrebbe essere in corsa per lo Scudetto?", ha concluso.