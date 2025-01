Dopo l’accesso agli ottavi di finale di Champions League conquistato ieri arrivano buone notizie per l’Inter anche sul fronte infermeria. Nella giornata di oggi Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu (che aveva ‘spoilerato’ il ritorno sui social) hanno lavorato in gruppo per gran parte della sessione odierna di allenamento.

A questo punto, secondo l’emittente, se i ritmi di lavoro rimarranno questi e tutto procederà per il meglio, entrambi i calciatori potranno essere a disposizione di Simone Inzaghi per il derby. Più complicato il recupero di Joaquin Correa, che ha lavorato ancora a parte e non dovrebbe farcela per il big match contro il Milan. Ancora personalizzato per Mehdi Taremi per cui invece ci valuterà domani.