Vittoria di misura per l’Inter che dimentica lo stop contro l’Empoli e torna a prendersi il bottino pieno. 2-1 contro la Cremonese per i nerazzurri, capaci di ribaltare lo svantaggio iniziale. A Inter TV è il difensore Francesco Acerbi a commentare il match: "Ogni squadra che viene a giocare qua fa fatica, anche la Juve ha faticato. L’abbiamo preparata abbastanza bene, loro hanno fatto un gol della domenica. Queste partite se non le sblocchi rischi anche di pareggiarle e sarebbe stata una beffa, oggi comunque dovevamo vincere e l’abbiamo fatto".