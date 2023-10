Mattatore mercoledì sera, al De Kuip di Rotterdam, con la prima doppietta segnata in Champions League nella vittoria del Feyenoord sulla Lazio, Santiago Giménez non ha nascosto che un giorno gli piacerebbe giocare in Italia, un Paese al quale è legato per ragioni di parentela: "La Serie A è un torneo molto competitivo, a chiunque piacerebbe giocare in Italia. Tra l'altro, ho il passaporto italiano grazie alla origini di mio padre", le sue parole rilasciate a Mediaset Infinity. Per la cronaca, il centravanti messicano è stato accostato all'Inter nelle ultime settimane, anche se il prezzo del suo cartellino invita a volare basso: gli olandesi, infatti, chiedono 50 milioni di euro.

