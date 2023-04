Andrea Abodi , ministro dello Sport, assicura che ci sarà una " risposta sistemica " contro il razzismo nelle ore successive all'episodio che ha visto protagonista Romelu Lukaku , bersagliato dai tifosi della Juve con insulti discriminatori durante la gara di Coppa Italia andata in scena ieri sera all'Allianza Stadium: "Quello che stiamo vivendo è purtroppo la continuità di una maleducazione alla quale stiamo cercando di dare una risposta strutturata - le sue parole a Sportmediaset -. Quello che non si vede oggi si vedrà velocemente perché elaboreremo un decalogo di attività che anche le società dovranno svolgere con responsabilizzazione ulteriore di Leghe e Federazione.

Razzismo e antisemitismo non devono avere spazio in uno stadio. Si entra nello stadio rispettando le regole, chi non lo fa va sbattuto fuori".