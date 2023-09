Il trasferimento di Georginio Wijnaldum all'Al-Ettifaq non intimorisce Ronald Koeman. "Gini mi ha chiamato e non voglio dilungarmi troppo su questo - le parole del ct dei Paesi Bassi in conferenza stampa -. Il PSG ha chiesto una cifra tale che altri club non hanno voluto o non hanno potuto ottenerla. Anche Brozovic e Ronaldo giocano ancora nella loro Nazionale. Non sto dicendo in anticipo che l'Arabia Saudita è un campionato da cui non seleziono più i giocatori".