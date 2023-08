Il giornalista argentino Angel De Brito ha riportato alcune dichiarazioni di Wanda Nara dopo una discussione con la moglie-agente del centravanti argentino Mauro Icardi protagonista negli ultimi giorni di un trasferimento a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain al Galatasaray. Wanda Nara gli ha parlato della sua malattia: "Mi ha detto esattamente di cosa si tratta, ma non pronuncerò quella parola finché non lo farà lei. Mi ha detto che è ancora sotto choc e sta cercando di prendere coscienza di ciò che ha. Della malattia parlerà pubblicamente quando tornerà a Buenos Aires. Ma per ora è concentrata sulle sue cure e sulla sua famiglia. A un certo punto si era anche ipotizzato che si sarebbe curata a Milano o in Turchia. Ma è molto contenta del trattamento ricevuto nella clinica in cui si è recata e dove hanno fatto la diagnosi della malattia".

La notizia della malattia della compagna ha sconvolto a tal punto l'ex interista da portarlo a ponderare una scelta drastica: "Icardi ha persino pensato di abbandonare la sua carriera calcistica. Mia sorella Zaira era tornata di corsa dalle vacanze. Mia madre si era sdraiata sul pavimento. Mi sentivo come se mi stesse cadendo il mondo in testa. Ma poi sono diventata ancora più forte: così facevo vedere a tutti che stavo bene, anche se tutto stava andando a rotoli", le parole di Wanda riportate da De Brito.