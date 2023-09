Brutte notizie per Arturo Vidal. L'ex centrocampista dell'Inter, oggi in forza all'Athletico Paranaense, è uscito in barella al minuto 73 della sfida tra il suo Cile e la Colombia per un problema al ginocchio destro. Vidal è stato subito trasportato in ospedale per accertamenti, secondo quanto riportato dalla stampa cilena, l'ex Inter avrebbe deciso di scendere in campo nonostante il fastidio sentito da giorni.

🚨 Arturo Vidal dejó la cancha en camilla y se lo llevaron directo a la ambulancia



Su rodilla no aguantó más en el empate entre Chile y Colombiapic.twitter.com/RDZqFLL2R4 — Diario Olé (@DiarioOle) September 13, 2023