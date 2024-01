Nuova avventura all'orizzonte per Arturo Vidal, ormai sempre più vicino al Colo Colo come fa sapere il giornalista Luis Merlo. L'ex centrocampista dell'Inter, di recente piccante nei confronti dei nerazzurri con le parole rivolte al connazionale Alexis Sanchez, è ad un passo dal club militante nella massima divisione cilena. "Si prevede che la dirigenza delclub approverà il suo arrivo e, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, verrà ufficializzato il suo ritorno" come si legge nel tweet di Merlo. L'ex 22 dell'Inter ha vestito la maglia del Colo Colo dal 2005 al 2007 ed è proprio con la squadra della capitale cilena che ha fatto il suo esordio nei professionisti.

🚨A esta altura, Arturo Vidal está cada vez más cerca de jugar en Colo Colo: se espera que el directorio de ByN apruebe su llegada y, que salvo algún imprevisto de última hora, sea oficializada su vuelta. — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 16, 2024