Philippe Coutinho riparte dal Qatar, disegnando una parabola sempre più strana nella sua carriera sportiva che lo aveva riportato in Premier League nel 2022, all'Aston Villa, dopo l'esperienza di quattro stagioni prima al Liverpool. In mezzo le parentesi con Barcellona e Bayern Monaco. L'ex interista lascia temporaneamente Birmingham per trasferirsi fino al 2024 in prestito all'Al Duhail.