Nuova avventura all'orizzonte per Federico Bonazzoli, annunciato nella giornata di oggi come nuovo acquisto dell'Hellas Verona. Gli Scaligeri hanno comunicato il suo arrivo in prestito dalla Salernitana, con l'obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi. Classe 1997, aveva esordito a soli 16 anni con la maglia dell'Inter, a quei tempi guidata ancora da Walter Mazzarri, diventando il secondo più giovane esordiente dopo lo Zio Beppe Bergomi.