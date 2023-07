Dopo la breve parentesi, finita improvvisamente, di Aleksander Kolarov, il Pisa ha trovato il suo nuovo direttore sportivo. Il club toscano ha infatti annunciato di aver affidato l'incarico a Stefano Stefanelli, in arrivo dal Cesena con cui ha raggiunto nella passata stagione la semifinale playoff del campionato di Serie C dove è stato sconfitto ai calci di rigore dal Lecco poi neopromosso in B.