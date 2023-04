Dopo aver lasciato la Lazio, Goran Pandev decise di sposare l'Inter, con cui vinse tutto in un'annata leggendaria da protagonista. Ma perché il macedone salutò i biancocelesti? "C’erano problemi con il mio contratto, non riuscivamo a trovare un accordo per il prolungamento e Lotito decise di non lasciarmi in rosa - ricorda a Lalaziosiamonoi.it - Era appena arrivato Ballardini, che non mi convocò per la Supercoppa e ci rimasi male. Avevamo vinto la Coppa Italia, ne ero stato il capocannoniere e quindi non giocare quella Supercoppa mi era dispiaciuto. Quelli erano tutti interessi tra procuratori e presidenti, io ero solo un ragazzo giovane che voleva crescere. Mi dispiace aver lasciato in questo modo la Lazio, perché so di aver dato tutto per questa maglia. Mi fa stare male aver concluso così il rapporto con il popolo biancoceleste. Ogni volta che sono venuto a giocare all’Olimpico mi fischiavano tutti e ci stavo male dato che so quanto ho dato per quella maglia. Volevo rimanere alla Lazio ma per colpa degli interessi di altre persone non è stato possibile. I tifosi non sanno cosa è successo davvero".

Scontato un commento sul lunch match di domenica a San Siro: "Domenica mi aspetto un grande spettacolo. All’inizio credevo che l’Inter potesse vincere il campionato, poi il Napoli ha fatto cose inaspettate. Ma spero che la Lazio vada in Champions perchè se lo merita davvero".