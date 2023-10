Ospite speciale della puntata di 'Federico Buffa Talks', in onda in due puntate su Sky, José Mourinho ha parlato senza falsa modestia dei risultati prestigiosi e spesso insperati ottenuti nella sua carriera di allenatore: "Vincere la Champions col Porto fu una super impresa - il ricordo dello Special One -. Schierai nove giocatori portoghesi in finale, sette ragazzi che un anno prima non avevano nemmeno una presenza in Champions. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi club e grandi budget, ma anche la difficoltà di lavorare con squadre dove vincere era un miracolo. Ho vinto allo United, a Roma ho portato a casa una coppa europea e mezza".