"Sono contento di tornare qui, al Toro. Siamo tutti amici qui. La mia emozione è simile a quella di Nikola, sono contentissimo di essere tornato e non vedo l'ora di iniziare". Sono le prime parole di Valentino Lazaro dopo essere tornato a Torino, per restare. L'austriaco, infatti, non è era stato riscattato dal club granata a fine stagione calcistica scorsa e dopo essere tornato all'Inter, con cui ha fatto la pre-season, è tornato sotto l'ombra della Mole a titolo definitivo: "Mi sento molto bene, è stata una preparazione molto dura. In Giappone faceva ancora più caldo che in Italia, abbiamo lavorato con 42°, due allenamenti al giorno, ma questo è fondamentale per fare una bella stagione. Dal primo giorno al Toro ho sempre sentito fiducia - ha continuato a Torino Channel - e l'anno scorso mi sono sentito veramente bene. È vero che c'erano anche altre opzioni, ma io volevo il Toro.

Adesso sono contentissimo. Conosco tutti, per me sarà facile tornare in squadra. Posso giocare sia a destra che a sinistra, non ho preferenze. Voglio solo aiutare la squadra e non vedo l'ora. Il mio numero sarà il 20, ho già giocato con questo numero a Berlino e ho fatto bene, per questo l'ho scelto. Ciao a tutti i tifosi, sono felice e non vedevo l'ora. Ci vediamo allo stadio".