La campagna acquisti del PSG soddisfa in pieno Luis Enrique. Non solo Asensio, Ramos e Kolo Muani come colpi per il reparto avanzato, i parigini puntellano anche lla difesa con l'ex nerazzurro Milan Skriniar. "Il successo di questa finestra di mercato, e questa è la mia prima al PSG, è evidente. In termini di acquisti e cessioni, abbiamo impostato un progetto per il futuro. Il presidente e Luis Campos hanno fatto un ottimo lavoro", le parole del tecnico in conferenza stampa riprese da RMC Sport.