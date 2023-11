Il futuro di Gabriel Barbosa potrebbe essere di nuovo in Europa. Questo, almeno, quanto sostiene il Mirror dall'Inghilterra, parlando del forte interesse del Manchester United per il brasiliano: i Red Devils potrebbero mettere sul piatto anche il prestito di Anthony per trovare un'intesa con il Flamengo, che però chiede almeno 25 milioni di euro.

Gabigol piace però anche in Italia: secondo il tabloid, infatti, è probabile che lo United possa affrontare la concorrenza del Milan per arrivare all'ex Inter.