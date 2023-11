Nonostante il grosso esborso economico profuso per acquistarlo, André Onana fin qui non sta rendendo secondo le aspettative. L’ex portiere dell’Inter ha avuto un avvio di stagione decisamente poco convincente, soprattutto nelle prime uscite stagionali, e per questo il Manchester United si starebbe muovendo per acquistare un nuovo portiere per la prossima stagione. Il giocatore nel mirino - come riferisce A Bola - è Diogo Costa, estremo difensore 24enne del Porto già cercato prima di decidere per la virata sul camerunese.

Intanto l’estremo difensore ex Inter è pronto a tornare in Nazionale dopo i problemi avuti durante l’ultimo mondiale. Il giocatore si sarebbe convinto a rispondere alla convocazione per la prossima Coppa d’Africa.