Ti ha stupito questo passaggio di Cuadrado dalla Juve all’Inter? A rispondere è un altro ex, ma del passato, ovvero Hernanes che ammette: "No. perché lui è un grande giocatore, oltre che grande amico. Mi fa piacere che non sia andato via dall’Italia e non così lontano da me che vivo a Torino" ha detto a Sky.

C’è grande rivalità tra le due squadre. Sei stato fischiato anche tu…

"Sì, ovviamente c’è questa grande rivalità che va fuori dagli schemi. Ci si chiede ‘questo cosa viene a fare qui?’. Però quando vedono tutto il lavoro, e l’impegno che il giocatore mette per la maglia cambiano idea. Lui deve cercare di accettare queste cose normali, perché la rivalità è grande, perché quando farà bene i tifosi lo apprezzeranno".

Quanto consigli a Morata di tornare in Italia e dove lo vedi meglio?

"Un giocatore come lui va bene per tutte le squadre e anche per il calcio italiano che ha un grande flusso di giocatori che vanno via. Meglio che tornino alcuni bravi giocatori a far brillare la Serie A. Andrebbe bene in tutte le squadre ma credo che all’Inter, in questo momento, che gira meglio con un gioco tecniche fluide, lui sarebbe perfetto".