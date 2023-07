La partita vinta dall'Huracan contro il suo Velez Sarsfield per 1-0 è stata l'ultima da calciatore per Diego Godin, che a fine match ha ufficializzato il proprio ritiro dall'attività agonistica. L'ex difensore dell'Inter, al termine della gara, si è congedato senza nascondere la commozione parlando ai microfoni di TV Publica: "Provo di tutto in questo momento, gioco a calcio da quando avevo cinque anni, praticamente tutta una vita. Ho vinto e perso, come tutti, ma la cosa importante è avere lasciato qualcosa ovunque sia andato. Penso di esserci riuscito".

La carriera del Faraon è stata ricca di esperienze in Europa: "Non posso dimenticare nessuna squadra nella quale ho giocato, dal Cerro, dove ho cominciato e dove mi han dato di tutto per farmi diventare professionista, al Nacional e al Villarreal che mi ha fatto arrivare in Europa. E poi l'Atletico Madrid, dove ho vissuto gli anni migliori della mia carriera; sono diventato loro tifoso e mi identificherò con questo club per tutta la vita, è lì che io i miei ricordi migliori, personali e calcistici. Dopo è arrivata l'Inter, che mi ha tenuto aperte le porte del Vecchio Continente permettendomi di proseguire la mia carriera. Infine il Cagliari, l'Atletico Mineiro e il Velez. Mi ricordo di tutte queste squadre, ognuna ha fatto parte del mio cammino".