Torna in patria Cengiz Under: l'ex giocatore della Roma è infatti un nuovo giocatore del Fenerbahçe, dove raggiungerà Edin Dzeko col quale ha condiviso anche l'esperienza in giallorosso. E proprio la 'mediazione' dell'ex attaccante dell'Inter è stata fondamentale per la scelta dell'esterno offensivo: "Ho parlato con lui, mi ha detto subito: 'Quando vieni?'. Gli ho risposto che dovevamo essere un po' più pazienti e poi abbiamo parlato di nuovo".