Archiviata con profonda delusione l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Inter, il Barcellona ora è pronto a dedicarsi al cento per cento al campionato, con l'obiettivo dichiarato di vincerlo. "Ci siamo detti che dobbiamo cambiare il chip, continuare dalle belle cose che stiamo facendo in Liga - ha detto Xavi in conferenza stampa prima dell'impegno contro il Valencia -. In Champions abbiamo fatto autocritica, sottolineando le cose che ci sono mancate, ma anche quelle positive. Ora è il momento di voltare pagina, domani è uno di quei momenti della stagione per reagire".