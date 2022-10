La crisi di risultati in patria per il Bayern Monaco sembra ormai definitivamente alle spalle: le reti di Jamal Musiala ed Eric Choupo-Moting permettono ai campioni di Germania di sbancare il campo dell'Hoffenheim e di rilanciarsi ulteriormente in Bundesliga prima dell'incontro di Champions League contro il Barcellona. Col successo di Sinsheim, la formazione di Julian Nagelsmann si porta a meno uno dalla capolista Union Berlino, attesa domani pomeriggio dal Bochum.