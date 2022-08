"Non vedo l'ora di giocare, questo girone lo abbiamo sognato tutti. Sono molto contento per il club e per la squadra che se lo è meritato. Siamo un grande gruppo e questo per noi è una ricompensa". Lo ha detto Milan Havel, difensore del Viktoria Plzen, parlando dell'esperienza in Champions che attende i cechi, squadra cenerentola nel raggruppamento che include Inter, Bayern Monaco e Barcellona.