Michal Bilek, tecnico del Viktoria Plzen, si è soffermato ai microfoni di NovaSport commentando la sconfitta sul campo del Barcellona: "Ci aspettavamo sarebbe stato un incontro difficile. La squadra ha fatto quello che poteva ma non è bastato. Il Barcellona ha una qualità eccezionale in tutto. Abbiamo provato a fare la nostra partita e avuto le nostre occasioni, c'è un po' di rammarico per il mancato 3-2 di Chory e per aver subito goal a un passo dalla fine del primo tempo. Nel complesso è stata una grande esperienza per tutti noi".