Lo sceicco Mansour, proprietario del Manchester City, è atteso a Istanbul per assistere dal vivo alla finale di Champions League che andrà in scena stasera allo stadio Ataturk. Lo rivelano in esclusiva i colleghi di The Athletic, che aggiungono un dettaglio non da poco: è la prima partita ufficiale a cui assiste dal 2010, un evento a suo modo storico, come lo sarebbe l'eventuale trionfo della squadra di Pep Guardiola, alla caccia della prima affermazione in Europa e del Treble per eguagliare i rivali dello United.