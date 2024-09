Il mercato della Saudi Pro League sta vivendo le sue ultime ore e una delle trattative last minute coinvolge una delle avversarie dell'Inter in Champions League: l'RB Lipsia ha infatti ceduto ufficialmente all'Al-Nassr, formazione dove militano anche Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic, il 24enne difensore Mohamed Simakan, per una somma, secondo le voci circolate nelle ultime ore, di 45 milioni di euro. I Roten Bullen hanno già trovato il sostituto avendo ufficializzato l'arrivo di Lutsharel Geertruida dal Feyenoord. Con la vendita di Simakan, i ricavi dei trasferimenti del Lipsia quest'estate salgono a 108 milioni di euro, di gran lunga i più alti della Bundesliga. Questo il congedo del calciatore: "Mi mancherà moltissimo tutto, terrò questa squadra sempre nel mio cuore. Una volta del Lipsia, sempre del Lipsia. Per me è giunto il momento di una nuova avventura calcistica, che non vedo l’ora di affrontare".

Queste le parole del direttore sportivo Rouven Schröder: "Mo Simakan si è fatto strada nel cuore dei tifosi durante i suoi tre anni all'RB Lipsia e ha sempre dato il massimo in campo. È un bravo ragazzo e si è sempre identificato al 100% con il club e la città. Adesso ha deciso di intraprendere una strada diversa. Lo rispettiamo, lo ringraziamo per i suoi sforzi con la maglia dell'RB Lipsia e ricorderemo tanti bei momenti. Gli auguriamo tutti il ​​meglio per il suo futuro".