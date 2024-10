C'è stato un botta e risposta a distanza tra Uros Spajic, capitano della Stella Rossa, e il presidente della repubblica di Serbia Aleksandar Vucic, che ha criticato le parole del giocatore dopo la sconfitta per 4-0 contro l'Inter, quando ha dichiarato, ai microfoni di ArenaSport, di "non essere rimasto particolarmente impressionato dalla squadra nerazzurra". Parole che non sono piaciute al capo di Stato, che a margine dell'inaugurazione di una tangenziale a Gorni Milanovac, ha dichiarato: "Per quanto riguarda le vittorie e le sconfitte, mi vergogno di parlarne. Mi vergogno anche quando i giocatori della Zvezda, quando perdono 4-0, dicono di non essere affascinati da chi ha vinto 4-0".

Spajic ha deciso di replicare con un post su Instagram: "Non ho mai parlato in questo modo, ma ora ne sento il bisogno per i tifosi del mio club e del comunicato che ho rilasciato dopo la partita con l'Inter. Non volevo sminuire per un solo istante la vittoria dell'Inter o sminuire il valore del club stesso, di cui immagino non si debba nemmeno parlare. Il terzo golè assolutamente colpa e responsabilità mia, non mi sono mai sottratto alle responsabilità, quindi non ho motivo neanche adesso... Per uno dei giocatori più anziani ed esperti questo non deve succedere e probabilmente non succederebbe se ci provassi altre 99 volte, ma è successo e in quel momento a nessuno ibruciava più che a me. Sono cresciuto nella Stella Rossa, ci gioco con il cuore... Se il problema sono io, non c'è problema! La Stella viene prima di ogni cosa". Post che però è stato cancellato successivamente, riporta Danas.