Dopo la sconfitta rimedata anche al ritorno della semifinale di Copa del Rey contro il Bilbao, Simeone ha parlato alla stampa per parlare del momento del suo Atletico Madrid. "La nostra rivale è stata superiore, gli facciamo i complimenti e ora testa al Betis per l'obiettivo di arrivare tra le prime quattro, che è quello che conta per il club. L'assenza di Griezmann? Abbiamo vinto anche alcune partite senza di lui. Non è la sua mancanza a generare la sconfitta. Morata? Fino a quattro settimane fa si diceva che Morata stava vivendo il miglior anno della sua carriera, quindi non preoccupatevi. Il gol arriverà", le sue parole.

"Dobbiamo continuare a lavorare per essere tra le prime quattro - ha concluso Simeone -. Resta anche l'obiettivo CL? In Champions League non si sa mai, è una competizione difficile, complessa, che richiede sempre tanta forza"