"Uno schiaffo in pieno viso". Così l'allenatore del Salisburgo Gehrard Struber definisce l'amara eliminazione dalle coppe europee del Salisburgo decretata dal 3-1 preso in casa dal Benfica. Il tecnico degli austriaci esprime così tutta la sua delusione: "Se ti fissi degli obiettivi e non li realizzi, se ti vengono tolti dalle mani all'ultimo momento, allora non ti senti bene. È stato un duro schiaffo in faccia. Oggi abbiamo visto il Benfica ad un ottimo livello, soprattutto con un giocatore: Angel Di Maria, che ha lasciato il segno nella partita. Con dribbling speciali, con cambi di ritmo, con il suo modo speciale di muoversi nelle trame avversarie. È stato molto difficile tenere sotto controllo questo giocatore".

Ancora più pesante il commento del portiere del Salisburgo Alexander Schlager: "Per il modo in cui abbiamo giocato, fa molto male. Purtroppo negli ultimi minuti non siamo riusciti a difendere nel modo giusto. Questo è un vero momento di merda".