Mads Bidstrup ci crede. Il centrocampista danese del Salisburgo, parlando prima della partenza del gruppo per San Sebastian, fissa l'obiettivo per la partita con la Real Sociedad: "Abbiamo buone possibilità e ci attendono due finali. Se otteniamo un punto e facciamo una buona prestazione, le cose andranno bene per noi. Le cose non sono così facili per noi in questo momento. Dobbiamo lavorare davvero tanto e lo facciamo ogni giorno”.