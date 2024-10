La grave crisi dello Young Boys, ultimo in classifica e fresco di allontanamento del tecnico Patrick Rahmen, intristisce Fabian Rieder, giocatore dello Stoccarda e della Nazionale svizzera cresciuto proprio nel club giallonero, che parlando dal ritiro rossocrociato esprime la sua amarezza per quanto sta avvenendo a Berna: "Lo Young Boys è il club che amo, guardo ogni partita se possibile e ho anche dei bravi colleghi che giocano lì. La situazione è ovviamente pesante per tutte le persone coinvolte. Ma sono convinto che il club abbia una buona leadership che permetterà di superare questa fase difficile”.