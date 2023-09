Alla vigilia di Real Sociedad-Inter, tocca a Mikel Oyarzabal parlare in conferenza stampa per presentare l'esordio in Champions League degli spagnoli: "Che ti piaccia o no è una svolta - ammette -. Sono anni che facciamo bene le cose, ma poter competere in Champions League in casa, con la tua gente e nel tuo club, è una cosa importante. Ho avuto la fortuna di vivere partite che mi hanno segnato, ma quella di domani occupa un posto molto alto in quello che ho vissuto finora".

Dov'eri nella precedente qualificazione alla Champions League?

"Nella fase a gironi ho avuto la fortuna di vivere il girone di qualificazione del raccattapalle quando ero già al club, e l'ho vissuto in modo molto diverso, con nervi diversi. Ma ho un bel ricordo".

Giocherete per divertirvi o per vincere?

"Se ci dessero una scelta tutti direbbero vincere, ma è importante anche come si ottiene. Dobbiamo stare tranquilli, guardare l'Inter faccia a faccia con la mentalità di vincere e di competere. Poi se riusciamo a vincere è meglio. Rivincita personale? Sono tranquillo. Tutti vorrebbero giocare al meglio, ma io sono tranquillo e do tutto quello che ho. Poi le cose andranno meglio o peggio, ma alla fine arriveranno. L'importante è la squadra e abbiamo una buon ritmo di gioco nonostante l'ultimo risultato".

Un messaggio per i tifosi?

"Loro sono molto importanti per noi e daremo tutto quello che abbiamo dentro per vincere e dare a loro gioia. In notti come domani è importante avere la nostra gente, li abbiamo sempre avuti e non sarà un'eccezione questa volta. Insieme siamo più forti".

Come dovrete giocare domani?

"Anche se non abbiamo avuto la possibilità di giocare in Champions League, abbiamo giocatori con esperienza in questa competizione che possono tornare utili. È importante avere entusiasmo e competitività, ma anche tranquillità in campo per vedere cosa puoi controllare e cosa non puoi controllare. Serve fare ciò che è meglio per la squadra".