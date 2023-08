"Un sorteggio con squadre storiche: il Benfica campione di Portogallo l’anno scorso e ai quarti di finale nell'ultima edizione, l'Inter l'anno scorso è arrivata in finale e il Salisburgo lo conosciamo per averci eliminato in Europa League poco tempo fa. È un gruppo accessibile, che ilusionante e sono sicuro che andremo a fare. È un gruppo accessibile, che ci dà speranza e sono sicuro che daremo battaglia". Così Jokin Aperribay Bedialauneta, presidente della Real Sociedad, commenta il quadro di Champions League venuto fuori dopo i sorteggi di questo pomeriggio a Montecarlo.