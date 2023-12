Stop pesante in casa Real Sociedad. Ai box ci finisce Ander Barrenetxea, reduce da un problema fisicoo rimediato nell'ultimo match di Liga contro l'Osasuna: negli esami effettuati il classe 2001 spagnolo, come confermato dal club in una nota ufficiale, ha riportato una distorsione alla caviglia destra e ha già iniziato il trattamento attraverso la terapia fisica.

Barrenetxea sarà dunque da valutare per il match contro l'Inter del 12 dicembre a San Siro. "Il ritorno alle attività abituali sarà progressivo, a seconda delle caratteristiche e dell'evoluzione della lesione. Le informazioni che verranno pubblicate hanno il consenso del giocatore", chiosa il comunicato.