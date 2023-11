Buone notizie per Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad. Che in occasione del match contro il Siviglia in programma alle 16.15 di oggi ha nuovamente a disposizione sia Mikel Oyarzabal, che ha recuperato a tempo di record dall'infortunio patito nella parentesi con la Nazionale spagnola, sia lo scozzese Kieran Tierney, fermo dallo scorso mese di settembre. Entrambi inizieranno il match contro gli andalusi dalla panchina.