Non è andata giù la vittoria di misura contro l'Andratx al tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil. Presentatosi in conferenza stampa dopo il soffertissimo successo con una squadra di Segunda Federal in Copa del Rey, Alguacil non nasconde assolutamente la rabbia per la prestazione dei suoi uomini: "Congratulazioni all'Andratx per la grande partita che hanno giocato. Non sono contento anche se siamo passati. Per noi è una cura di umiltà. Sapevamo che sarebbe stata dura, era una squadra che non perdeva in casa da aprile. Ma negli ultimi istanti abbiamo giocato con il Real più forte e loro sono stati superiori a noi. Gli ultimi 15 minuti non mi sono piaciuti per niente e in campo c'era gente di livello internazionale. Sicuramente loro hanno lavorato 8 ore ieri e poi si sono allenati alle 20:00. Non ci sono scuse per questo. Meritavano il pareggio. Non hanno segnato ed è per questo che siamo passati. Non è male affrontare tutto questo se impariamo. Questa partita fa capire che se non fai cose serie contro rivali così, è dura. Se vogliamo essere grandi non possiamo avere minuti del genere. Sono arrabbiato".

La nota positiva della giornata è stata André Silva, autore del gol vittoria, e Imanol ha speso per lui parole di elogio, ma anche di cautela: “Non è ancora al 100%, l’ho già detto, e questo campo non è l’ideale per calibrare nulla. Ma il gol gli farà bene e ha anche guadagnato minuti. Ha lavorato, ha cercato di fare bene le cose e ha segnato un gol, che basta per passare. Sono soddisfatto della sua prima partita da titolare”, ha sottolineato.